Венгерские фермеры снова начали протесты возле КПП "Захонь" на границе с Украиной

Венгерские фермеры в пятницу, 9 февраля, начали протест возле пункта пропуска "Захонь" на границе с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Világgazdasag.

В частности, венгерские фермеры заявили о недовольстве решением Еврокомиссии продлить беспошлинный ввоз украинской продукции еще на год. Они считают, что на продукцию, поступающую из пределов Европейского Союза, следует также распространять те же правила, которые должны соблюдаться фермеры ЕС.

Кроме того, венгерские фермеры заявляют, что Украина якобы навязывает потребителям Евросоюза ГМО-продукты.

Блокада границы с Украиной фермерами

6 ноября 2023 польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Протестующие потребовали вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.

17 января 2024 года польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, чтобы разблокировать границу с Украиной. В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты на подъездах к трем пунктам пропуска на границе до 1 марта.

31 января Европейская комиссия рекомендовала продолжить отмену импортных пошлин для сельскохозяйственных товаров из Украины на 2024 год, но фермеры заявили, что не поддерживают действия ЕС.

Польские фермеры анонсировали протесты на границе с Украиной на 9 февраля.

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