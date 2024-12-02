Конфискация австрийской OMV денег "Газпрома" станет прецедентом для Европы, - Bloomberg

Решение австрийской компании OMV прекратить оплату поставок "Газпрома" может стать прецедентом для других стран. Они также стремятся сократить свою зависимость от российского газового монополиста.

Юристы говорят, что прецедент может открыть шлюзы для аналогичных действий других фирм, пока рассматриваемые дела проходят через международные суды. Компании, от итальянской Eni SpA до немецкой RWE AG, заявляют, что им причитается компенсация расходов на замену поставок, поскольку "Газпром" прекратил поставки части газа в 2022 году.

Как отмечает Bloomberg, добивающиеся компенсации от "Газпрома", вряд ли получат денежную выплату от российского газового гиганта и, как и OMV, могут быть вынуждены искать альтернативные способы возврата денег.

"Несколько дел находятся на рассмотрении, и в ближайшие месяцы ожидается больше компенсаций", - сказала Агнешка Асон, юрист по вопросам энергетики и приглашенный научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований.

По ее словам, "если европейским импортерам будет присуждено больше компенсаций - а это, скорее всего, так и будет - и хотя бы некоторые компенсации могут быть исполнены, это окажет большое давление на финансовое положение "Газпрома"".

Возможность новых отключений газа - еще одна причина для трейдеров сомневаться в том, что российские потоки будут продолжаться в Европу еще долго. Также в этом комплексе есть санкции США против "Газпромбанка", используемого европейскими фирмами для оплаты газа, и неопределенность относительно потоков через Украину, когда транзитное соглашение закончится в конце года.

Как отмечает Bloomberg, газ - один из немногих ценных активов, которые Газпром все еще имеет в Европе. Международные активы компании сократились после национализации Gazprom Germania в разгар энергетического кризиса. Арбитражные решения выносятся в порядке живой очереди, и в Европе, в отличие от США, они не имеют срока действия.