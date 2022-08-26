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Чеський суд визнав дочірню компанію російського Сбербанку банкрутом

Фото: Чеський суд визнав дочірню компанію російського Сбербанку банкрутом (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Міський суд Праги визнав банкрутом Sberbank CZ, який є чеською дочкою російського Сбербанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prague.

В кінці липня Празький міський суд відкрив провадження у справі про неспроможність Sberbank CZ. На той момент за банком рахувались прострочені зобов'язання на суму понад 61 млрд крон.

Додаткові слухання відбудуться у жовтні, коли будуть розглядати подані кредиторами позови та відбудуться збори. Після ухвалення рішення про банкрутство, активи виставляють на продаж. Отримані від нього кошти розподіляються між його кредиторами.

Чеський нацбанк на початку травня відкликав банківську ліцензію у Sberbank CZ. Причиною цього стало погіршення ситуації дочірньої компанії Сбербанку, через відтік депозитів після початку російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що російський Сбербанк залишив Казахстан з "геополітичних причин".

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