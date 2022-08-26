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Чешский суд признал дочернюю компанию российского Сбербанка банкротом

Фото: чешский суд признал дочернюю компанию российского Сбербанка банкротом (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Городской суд Праги признал банкротом Sberbank CZ, который является чешской дочкой российского Сбербанка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague.

В конце июля Пражский городской суд открыл производство по делу о несостоятельности Sberbank CZ. На тот момент за банком считались просроченные обязательства на сумму более 61 млрд крон.

Дополнительные слушания состоятся в октябре, когда будут рассматривать поданные кредиторами иски и состоится их сборы. После принятия решения о банкротстве, активы выставляют на продажу. Полученные от нее средства распределяются между его кредиторами.

Чешский нацбанк в начале мая отозвал банковскую лицензию у Sberbank CZ. Причиной этого стало ухудшение ситуации дочерней компании Сбербанка, из-за оттока депозитов после начала российского вторжения в Украину.

Напомним, что российский Сбербанк покинул Казахстан по "геополитическим причинам".

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