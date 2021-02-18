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Одна з європейських авіакомпаній втратила понад 7 млрд євро через пандемію

Новость на русском → Четвер 18 лютого 2021 15:30
Одна з європейських авіакомпаній втратила понад 7 млрд євро через пандемію Фото: Air France-KLM Group (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

Авіакомпанія Air France-KLM заявила про найгірший рік у своїй історії. Її збитки у 2020 році через пандемію коронавірусу становлять 7,1 млрд євро.

Про це повідомляє NOS.

За словами генерального директора авіакомпанії Бена Сміта, 2020 рік "випробував Air France-KLM Group найсуворішою кризою, яку коли-небудь переживала авіатранспортна галузь".

"Завдяки французькій та голландській державній підтримці та такому спритному способу роботи ми змогли різко зменшити свої витрати, захистити свої гроші та продовжити виконання основних планів трансформації в наших авіакомпаніях", - сказав Сміт.

Крім того, він додав, що авіакомпанії також довелося адаптувати розклад рейсів і перевозили більше вантажу, щоб компенсувати падіння бронювань.

Зазначається, що дохід авіакомпанії впав на 60,4% - до 9,2 млрд євро. Величезні збитки включають близько 2,1 млрд євро на реструктуризацію та інші витрати. Крім того, через спад довелося звільнити понад 5 тисяч робітників.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що через коронакризу у 2020 році міжнародні авіакомпанії втратили 84 млрд доларів.

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