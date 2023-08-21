На очереди Taurus? В Бундестаге приветствовали решение о передаче Украине F-16

В Бундестаге приветствовали решение Нидерландов и Дании о передаче Украине истребителей F-16 и призвали немецкое правительство решиться на поставку дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutche Welle .

"Я очень рада, что Дания и Нидерланды пообещали это (истребители F-16ред.) Украине", - сказала глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн.

Она повторила свой призыв к скорейшему принятию немецким правительством решения о поставке Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

По ее словам, то, что Нидерланды и Дания решили поставить Украине истребители, опровергает опасения относительно того, что Киев может использовать западное оружие для атак по территории РФ.

"Очевидно, что нет никаких признаков того, что Украина сможет атаковать российскую территорию", - сказала она.

Штрак-Циммерманн добавила, что для немецкого правительства это должно быть достаточной причиной, чтобы дать зеленый свет на поставку Украине ракет Taurus уже сейчас.

"У нас достаточно крылатых ракет Taurus. Мы можем поставить некоторые из них. Они готовы к применению", - сказала она.

Глава оборонного комитета Бундестага считает, что ракеты могут быть использованы для нарушения и уничтожения российских маршрутов поставок в войне против Украины.

F-16 для Украины

Недавно США одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов после завершения обучения пилотов.

Уже известно, что Нидерланды предоставят Украине 42 истребителя, а Дания - еще 19.

Ракеты Taurus

СМИ сообщали, что Украина официально запрашивала у Германии ракеты Taurus, но Берлин не решился на передачу.

Недавно немецкие журналисты писали, что в немецком правительстве и парламенте растет поддержка передачи Украине ракет Taurus.

При этом, по информации издания Spiegel, немецкий канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы сделать невозможными удары ВСУ по территории России, но это не касается территории оккупированного Крыма.

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