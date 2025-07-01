Красный уровень тревоги. Во Франции из-за аномальной жары закрывают школы

Франция из-за жары закрывает школы

Во вторник, 1 июля, более 1350 школ по всей Франции полностью или частично закрыли, поскольку в классах стало опасно жарко для детей и учителей.

В Париже, где фиксировали максимальную жару, родителям посоветовали оставлять детей дома и в среду 2 июля. Некоторые другие города, такие как Труа и Мелен, закрыли все свои школы.

Известно, что Министерство образования начнет переговоры с мэрами по адаптации школьных зданий, большинство из которых чрезвычайно плохо защищают от тепла.

В Испании зафиксировали температурный рекорд

Испанское государственное метеорологическое агентство Aemet заявило, что июнь 2025 года побил рекорд - средняя температура составляла 23,6 градуса, что на 0,8 градуса выше предыдущего самого жаркого июня 2017 года.

Среднемесячная температура также была на 3,5 градуса выше, чем средняя за период с 1991 по 2020 год.

Добавим, что в провинции Уэльва в Андалусии была зафиксирована самая высокая в истории Испании температура в июне - 46 градусов.

Испания страдает от жары (фото: Getty Images)

Жара в Греции спадает

После того, как температура на выходных в Греции достигала 40 градусов, северо-западные ветры принесли Афинам передышку. Но температура 1 июля снова поднялась до 38 градусов.

Греческие власти были вынуждены открыть кондиционированные помещения для пожилых людей и уязвимых людей, чтобы они легче перенесли жару. Людям также запретили работать на улице.

Представители гражданской защиты говорят, что их больше всего пугают лесные пожары, пожарные службы привели в состояние готовности.

Жара в Европе: температура подскочит до + 42

Европу в ближайшие дни накроет волна экстремальной жары с температурами до +42 градусов. Метеослужбы Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции уже объявили предупреждение и вводят чрезвычайные меры.

На Пиренейском полуострове и в Средиземноморье фиксируют первый сильный антициклон этого лета. В Испании из-за ожидаемых +42 градусов в отдельных южных регионах введен "красный" уровень опасности. В Португалии две трети территории переведены в режим повышенной готовности из-за риска лесных пожаров.

Во Франции жара уже охватила юг страны - в Марселе почти +40 градусов. В 84 округах объявлен "желтый" или "оранжевый" уровень опасности, а в департаменте Од вспыхнули пожары - эвакуированы туристические кемпинги и историческое аббатство.

В Италии в Неаполе и Палермо ожидают до +39 градусов. В Лигурии уже запретили работу на улице с 11:00 до 16:00. В Греции из-за пожара возле Афин эвакуированы несколько сел и перекрыта прибрежная дорога.