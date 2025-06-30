Европу атакует волна рекордной жары: власти готовятся к +42°C в пяти странах

Итак, первый мощный летний антициклон накрыл Пиренейский полуостров, Средиземноморье и прилегающие регионы. Там ожидают в ближайшие дни период невероятной жары.

Испания и Португалия: предупреждение и лесные пожары

Например, в Испании государственное метеорологическое агентство Aemet объявило "красный" уровень опасности из-за ожидаемой температуры до 42 °C в южных регионах страны. Мадридские власти призвали избегать пребывания на солнце, пить достаточно воды и следить за здоровьем.

Еще бы, высокая дневная и ночная жара представляет серьезную угрозу для пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.

А вот в Португалии две трети страны перейдут в режим повышенной готовности из-за экстремальной жары и риска лесных пожаров. В Лиссабоне также ожидают до 42 °C, в приграничных лесистых районах уже горят торфяники и кустарники.

Франция: мобилизация пожарных и охлаждение городов

Во Франции жара уже охватила юг страны.

Так, в Марселе столбики термометров поднялись почти до +40 градусов по Цельсию. Власти решили сделать вход в общественные бассейны бесплатным, чтобы жители имели возможность охладиться.

В 84 из 101 административного округа объявили "желтый" или "оранжевый" уровень жаркой опасности с понедельника до середины недели.

Кроме того, на юго-западе - вблизи Корбьер (Од), где температура достигла 40 °C, вспыхнули пожары. Там пришлось эвакуировать кемпинги и историческое аббатство.

Италия и Греция: запреты на работу и эвакуации

В Италии, а именно в Неаполе и Палермо (Сицилия) ожидают также до 39 °C. Региональные власти Лигурии запретили работу на открытом воздухе с 11:00 до 16:00, а профсоюзы требуют распространить это решение на всю страну.

А вот в Греции, на фоне невероятной жары, вблизи Афин уже возник масштабный лесной пожар на склонах Суниона (где расположен храм Посейдона). Эвакуированы несколько сел, закрыта прибрежная дорога.

Последствия климатического кризиса

Отметим, что последний год стал самым жарким за всю историю наблюдений, вызвав убытки более 300 млрд долл. США.

По оценкам Lancet Public Health, к концу века ежегодные смерти от жары в Европе могут вырасти от 44 000 до 129 000, если средняя температура поднимется на 3 °C выше доиндустриального уровня.

Врачи в условиях длительной жары советуют избегать прямого солнца, находиться по возможности в тени и пить не менее 2 литров воды в день. Если же есть симптомы головокружения или сильной жажды, то необходимо немедленно обращаться к врачу.