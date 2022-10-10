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Красный Крест приостановил работу в Украине, - Reuters

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Понедельник 10 октября 2022 15:55
Красный Крест приостановил работу в Украине, - Reuters Фото: Красный Крест приостановил работу в Украине (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Международный комитет Красного Креста временно приостановил свою работу в Украине по соображениям безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"По соображениям безопасности наши команды сегодня приостановили работу", - сказал представитель Красного Креста в комментарии агентству.

Стоит отметить, что официальных сообщений относительно приостановки работы Красного Креста в Украине пока не было. Также подобных сообщений нет в социальных сетях представителя организации в Киеве.

Однакого сегодня в Twitter он написал о том, что во время массированной атаки на Киев российская ракета ударила вблизи офиса Красного Креста.

Как известно, в понедельник, 10 октября, Украина подверглась одной из самых масштабных массированных атак со стороны РФ. Под обстрелом оказались Киев, Житомир, Львов. Во многих областях сработала ПВО.

Что на данный момент известно о массированной атаке россиян на Украину - читайте в материале РБК-Украина.

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