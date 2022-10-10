Красный Крест приостановил работу в Украине, - Reuters

Международный комитет Красного Креста временно приостановил свою работу в Украине по соображениям безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"По соображениям безопасности наши команды сегодня приостановили работу", - сказал представитель Красного Креста в комментарии агентству.

Стоит отметить, что официальных сообщений относительно приостановки работы Красного Креста в Украине пока не было. Также подобных сообщений нет в социальных сетях представителя организации в Киеве.

Однакого сегодня в Twitter он написал о том, что во время массированной атаки на Киев российская ракета ударила вблизи офиса Красного Креста.