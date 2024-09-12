Красный Крест отреагировал на обстрел грузовика с гуммопомощью в Донецкой области

"Я решительно осуждаю атаку на персонал Красного Креста. Неразумно, чтобы обстрел попал на место раздачи помощи. Сегодня наши сердца разбиты, когда мы оплакиваем потерю наших коллег и заботимся о раненых", - сказала президент МККК Мирьяна Сполярич.

В организации отметили, что команда МККК готовилась к раздаче древесных и угольных брикетов в селе Веролюбовка Донецкой области уязвимым домохозяйствам, чтобы помочь им подготовиться к предстоящей зиме, когда ее грузовики были атакованы.

"Команда МККК регулярно присутствует в Донецкой области, а наши автомобили четко обозначены эмблемой Красного Креста. Смерть трех коллег МККК произошла на фоне резкого роста количества гуманитарных организаций, убитых во всем мире за последние два года", - отметили в МККК.

Красный Крест призвал уважать международное гуманитарное право, в том числе путем принятия всех возможных мер, "чтобы гарантировать, что те, кто участвует в гуманитарной деятельности, не становятся объектами боевых действий и не попадают в зону боевых действий".