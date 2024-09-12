Червоний Хрест відреагував на обстріл вантажівки з гумдопомогою у Донецькій області

Міжнародний комітет Червоного Хреста засудив обстріл росіянами вантажівки гуманітарної місії у Донецькій області 12 вересня. Внаслідок атаки загинули троє співробітників МКЧХ, ще двоє - поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МКЧХ.
"Я рішуче засуджую атаку на персонал Червоного Хреста. Нерозумно, щоб обстріл потрапив на місце роздачі допомоги. Сьогодні наші серця розбиті, коли ми оплакуємо втрату наших колег і дбаємо про поранених", - сказала президент МКЧХ Мір’яна Сполярич.
В організації зазначили, що команда МКЧХ готувалася до роздачі деревних та вугільних брикетів у селі Віролюбівка Донецької області вразливим домогосподарствам, щоб допомогти їм підготуватися до майбутньої зими, коли її вантажівки були атаковані.
"Команди МКЧХ регулярно присутні в Донецькій області, а наші автомобілі чітко позначені емблемою Червоного Хреста. Смерть трьох колег МКЧХ сталася на тлі різкого зростання кількості гуманітарних організацій, убитих у всьому світі за останні два роки", - зазначили у МКЧХ.
Червоний Хрест закликав поважати міжнародне гуманітарне право, в тому числі шляхом вжиття всіх можливих запобіжних заходів, "щоб гарантувати, що ті, хто бере участь у гуманітарній діяльності, не стають об’єктами бойових дій і не потрапляють у зону бойових дій".
Нагадаємо, сьогодні, 12 вересня, російські військові обстріляли вантажівки гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста. Троє українців, які були штатними працівниками МКЧХ, загинули.
Правоохоронці зазначили, що співробітники МКЧХ прибули до населеного пункту для видачі місцевим жителям паливних брикетів для обігріву домівок. На момент обстрілу вони саме розвантажували доставлену допомогу.
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