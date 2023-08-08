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В Красное море прибыли более 3 тысяч военных США для сдерживания Ирана

Фото: американские морпехи прибыли в Красное море для сдерживания Ирана (centcom.mil)
Автор: Владимир Костырин

В Красное море прибыли более трех тысяч морских пехотинцев и моряков США на борту десантных кораблей USS Bataan и USS Carter Hall в рамках кампании по защите коммерческих судов от возможного нападения со стороны Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Центральное командование ВМС США.

Американские подразделения Bataan ARG/26th MEU доставляют в регион дополнительные авиационные и военно-морские средства, а также военнослужащих ВМС США, обеспечивая "большую гибкость и морские возможности 5-му флоту США", говорится в заявлении ведомства.

В Центральном командовании ВМС США уточнили, что район операций 5-го флота охватывает примерно 2,5 миллиона квадратных миль водного пространства и включает Аравийский залив, Оманский залив, Красное море, части Индийского океана и три критических точки в Ормузском проливе, Суэцком канале и проливе Баб аль-Мандеб.

Десантный корабль может нести более 20 вертолетов и самолетов, в том числе конвертопланы MV-22 Osprey и штурмовики AV-8B Harrier, а также несколько десантных катеров. Доковой десантный корабль USS Carter Hall также поддерживает ведение операций для разных вертолетов, тактических транспортных средств и десантных катеров.

По словам представителя Пятого флота США командира Тима Гокинса, данные подразделения придают "значительную оперативную гибкость и мощность, поскольку мы работаем вместе с международными партнерами для сдерживания дестабилизационной деятельности и деэскалации региональной напряженности, вызванной преследованиями Ираном и захватом торговых судов в начале этого года", сообщает издание The Hill.

Захват Ираном нефтяных танкеров и реакция США

Напомним, что нападения на танкеры в Персидском заливе начались еще в 2019 году, но уже весной этого года Иран стал делать это чаще. Так, в конце апреля иранские ВМС захватили в Османском заливе нефтяной танкер под флагом Маршалловых островов.

На той же неделе было захвачено еще одно судно - на этот раз под флагом Панамы. Тогда США пообещали отреагировать на подобные действия Ирана.

По данным ВМС США, на прошлой неделе военные корабли Ирана пытались захватить 2 нефтяных танкера в проливе Ормуз, которые были под флагами Маршалловых островов и Багам.

Отметим, что после очередного нападения Ирана на нефтяной танкер в июле 2023 года Пентагон направил на Ближний Восток  министр обороны США Ллойд Остин приказал отправить в регион военные корабли, подразделение морской пехоты и десантную группу.

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