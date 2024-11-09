"Красная зачистка": инвесторы спрогнозировали влияние партии Трампа на экономику США

По мнению инвесторов, так называемый сценарий "красной зачистки", согласно которому республиканцы контролируют Белый дом и обе палаты Конгресса, может расчистить Трампу путь к реализации его экономических предложений с большей свободой действий. Многие из этих предложений, например, снижение налогов, способствуют росту, но в то же время повышают инфляционные риски.

Согласно последним подсчетам голосов в комиссиях, республиканцы получили небольшое преимущество в Палате представителей, хотя демократам удалось получить пару мест в штате Нью-Йорк.

Реакция рынков и акции

Генеральный директор IG North America и президент онлайн-брокера Tastytrade Джей Джей Кинахан отметил, что поскольку многие политики Трампа направлены на поддержку акций, особенно акций с малой капитализацией, рынки, вероятно, хорошо отреагируют на "красную зачистку".

Как отмечает агентство, ожидания того, что такая политика будет в определенной степени реализована при президентстве Трампа, помогли оживить некоторые секторы фондового рынка, повысить курс доллара и создать давление на казначейские облигации.

Инвесторы переориентировали свои портфели на более сильный рост, более мягкое регулирование и возможность того, что опасения касательно инфляции могут удержать Федеральный резерв от слишком глубокого снижения ставок в следующем году.

Одним из заметных сдвигов, пишет Reuters, стал рост акций компаний с малой капитализацией: индекс Russell 2000 (.RUT) на этой неделе вырос примерно на 8%.

Хотя некоторые из этих шагов в последние дни потеряли актуальность, инвесторы все еще анализируют, как политика Трампа может повлиять на рынки и экономику в долгосрочной перспективе, особенно по сценарию "красной зачистки".

Трамп пообещал сократить федеральное регулирование, которое, по его мнению, ограничивает создание рабочих мест. Он пообещал сохранить снижение налогов в 2017 году, которое он подписал, находясь в должности. Команда экономистов Трампа обсудила дальнейший раунд снижения индивидуальных и корпоративных налогов, кроме тех, что были введены во время его первого срока.

Рост экономики

Стратеги инвесткомпании Goldman Sachs заявили, что их оценки прибыли на акцию для S&P 500 вырастут примерно на 4%, если Трамп снизит установленный законом внутренний корпоративный налог с 21% до 15%.

Аналитики Deutsche Bank заявили, что в случае победы Трампа, повысят свой прогноз роста экономики США на 2025 год с 2,2% до 2,5-2,75%. Впрочем, они ожидают снижения прогноза роста на 2026 год в ожидании экономической неопределенности, связанной с усилением торговой войны.

Кроме того, пишет Reuters, республиканский контроль над правительством также может обеспечить долгосрочный стимул для доллара, который уже поднялся до самого высокого уровня за четыре месяца относительно корзины валют-аналогов из-за послевыборного всплеска на этой неделе.

Если произойдет полная "победа" республиканцев, стратеги банковского холдинга JP Morgan прогнозируют падение евро до 1,00-1,02 долларов, что примерно на 6% ниже текущего уровня, в отличие от падения до 1,05 долларов в случае раскола Конгресса.

Индексы акций

Также в случае "красной зачистки" не исключено продолжение высоких показателей акций.

Согласно анализу данных с 1928 года, проведенному Evercore ISI, индекс S&P 500 в среднем рос на 9,1% в годы такого объединенного контроля против 6,7% среднегодовой доходности при разделенном правительстве, в котором противоположная партия удерживает по крайней мере одно место в Сенате или Палате представителей. В текущем году индекс вырос на 26% и в пятницу, 8 ноября, впервые в истории достиг отметки в 6000 пунктов.

Конечно, продолжает Reuters, даже при условии республиканского большинства в Конгрессе, некоторые инвесторы считают, что узкие границы, с которыми сталкиваются как в Палате представителей, так и в Сенате, все еще могут представлять проблемы для внедрения фискальных и регуляторных изменений.

"Мы можем не получить все, что было обещано. Дискуссии в ходе предвыборной кампании всегда очень отличаются от законов, которые принимаются. Я думаю, что многое из этого уже заложено в ценообразовании на акции сегодня", - отметил старший советник по вопросам капитала и рыночный стратег компании Murphy & Sylvest Пол Нолте.