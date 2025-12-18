ua en ru
Красная помада и блестящее макси-платье: "лук" звезды "Холостяка", который стоит повторить

Четверг 18 декабря 2025 17:25
Красная помада и блестящее макси-платье: "лук" звезды "Холостяка", который стоит повторить Виктория Крылас из "Холостяка" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Виктория Крылас, бывшая участница шоу "Холостяк", покорила поклонников праздничным образом, который легко повторить дома. Модель выбрала черное макси-платье с высоким разрезом и сверкающими деталями, а классическая красная помада и объемные локоны придали образу элегантности и праздничного настроения.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала звезда "Холостяка"

Платье с wow-эффектом

Для праздничной фотосессии модель выбрала черное платье в длине макси с обтягивающим силуэтом.

Главной особенностью кроя стал высокий разрез до бедра, который подчеркнул стройные ноги и придал образу смелости.

Верхняя часть выполнена в стиле американской проймы или, как ее еще называют воротник-халтер, который оставляет открытыми плечи и спину.

Ткань платья украшена мелкими кристаллами, деликатно отблескивающими в свете праздничных гирлянд, создавая эффект изысканного мерцания.

Красная помада и блестящее макси-платье: &quot;лук&quot; звезды &quot;Холостяка&quot;, который стоит повторитьВика Крылас показала образ на Новый год 2026 (фото: instagram.com/vika.krylas)

Обувь и аксессуары

Образ завершили классические черные лодочки на высоком каблуке. Изюминкой стали массивные квадратные пряжки, инкрустированные большими камнями, перекликающиеся с блеском платья.

Благодаря активному декору Виктория отказалась от массивных украшений на шее, оставив акцент на природной красоте и открытых плечах, что делает образ утонченным и сдержанным одновременно.

Красная помада и блестящее макси-платье: &quot;лук&quot; звезды &quot;Холостяка&quot;, который стоит повторитьВика Крылас (фото: instagram.com/vika.krylas)

Бьюти-образ

Для праздничного выхода Виктория выбрала классический новогодний макияж с алыми губами и идеальным тоном кожи.

Волосы уложены объемными локонами с подкрученными внутрь кончиками в стиле "старого Голливуда", что придает образу элегантности и завершенности.

Как повторить образ дома

Стилисты советуют для праздничных выходов выбирать платья с вау-эффектом: темные, в пол, с высоким разрезом и открытой спиной. Блеск должен быть умеренным - мелкие кристаллы или пайетки выглядят благороднее крупных декоративных элементов.

Красная помада станет беспроигрышным акцентом для черного вечернего платья, а туфли с декоративными деталями, например камни или пряжки, помогут завершить ансамбль.

Виктория Крылас показала, что даже лаконичное черное платье может стать главным хитом праздничного вечера, если правильно подобрать детали и аксессуары.

Ее образ демонстрирует баланс между роскошью и воздержанием, что делает его идеальным вариантом для новогодней ночи.

Красная помада и блестящее макси-платье: &quot;лук&quot; звезды &quot;Холостяка&quot;, который стоит повторитьВика из "Холостяка" показала смелый образ (фото: instagram.com/vika.krylas)

