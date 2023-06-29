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"Красная линия" Путина может быть более гибкой, чем предполагалось, - Politico

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Четверг 29 июня 2023 15:44
"Красная линия" Путина может быть более гибкой, чем предполагалось, - Politico Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Американские чиновники после бунта главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина предлагают, что "красная линия" российского диктатора Владимира Путина может быть более гибкой, чем предполагалось ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Американские чиновники подозревают, что одним из мотивов, побудивших Путина пойти на сделку (с Пригожиным, - ред.), было желание избежать широкомасштабного насилия на российской земле. Это заставило некоторых задуматься, не могут ли они пойти дальше, поставляя Украине более смертоносное и дальнобойное оружие - включая F-16", - говорится в материале.

По словам двух источников издания, "красная линия" Путина может оказаться более гибкой, чем предполагалось, и он может решить не идти на эскалацию, опасаясь расширения конфликта. Но они предупредили, что решение еще не принято.

Издание отмечает, что хрупкость путинского режима также заставляет некоторых американских чиновников более серьезно задуматься о возможности появления постпутинской России - и ядерного запаса, контролируемого диктатором, который может еще больше дестабилизировать мировой порядок.

В краткосрочной перспективе очевидно, что саммит НАТО, который пройдет в Литве, приобретет новую актуальность.

Госсекретарь США Энтони Блинкен предсказал "надежный пакет мер для Украины", который будет представлен лидерами НАТО в Вильнюсе. Но также возможно, что расчеты внутри альянса относительно возможного вступления Украины в НАТО могут измениться, учитывая военную слабость России и вполне реальную перспективу гражданской войны в пределах ее границ.

Бунт Пригожина

Главарь наемников ЧВК "Вагнера" начал военный мятеж вечером 23 июня. Он быстро захватил Ростов-на-Дону и двинулся на Москву. Кремлевская власть бежала днем 24 июня. Однако вечером Пригожин неожиданно прекратил мятеж, заявив, что отводит войска от Москвы.

Бунт Пригожина сильно ослабил московскую власть, показав ее неспособность контролировать ситуацию в стране.

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