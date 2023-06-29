Путин ослаблен. Необходимо послать сигнал, что он не выиграет войну, - премьер Финляндии
Российский диктатор Владимир Путин стал ослабленным после попытки мятежа ЧВК "Вагнера". Необходимо послать сигнал, что он не выиграет войну.
Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Накануне саммита лидеров Европейского союза в Брюсселе, премьер-министр Орпо заявил, что для него попытка мятежа ЧВК "Вагнера" в России стала неожиданностью. Он отметил необходимость внимательно наблюдать за тем, что происходит на территории страны-оккупанта, Беларуси, украинской границы и фронта.
В частности Орло пообещал постоянную поддержку Украины "столько, сколько потребуется" и призвал к усилению российских санкций.
"Мы должны послать четкий сигнал украинскому народу, что мы поддерживаем его. В то же время, это также четкий сигнал для Путина, что он не выиграет эту войну", - подытожил премьер.
Попытка мятежа Пригожина
24 июня, после обвинений основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в сторону Министерства обороны России относительно удара военными по тыловым позициям "вагнеровцев", первый заявил о намерении "разобраться с беззаконием", в частности с министром обороны России Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым.
Попытка бунта Пригожина не оказалась успешной. Впрочем, это напугало Кремль, поскольку во время похода "вагнеровцев" в Москву: пути были перекрыты, вооруженные силовики согнаны, а Путин и его элита - бежали из столицы.
Как отметил президент США Джо Байден, глава Кремля стал еще слабее после попытки мятежа.
Детальнее о попытке Пригожина и "вагнеровцев" дойти до Москвы - читайте в материале агентства.
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