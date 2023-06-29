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Путин ослаблен. Необходимо послать сигнал, что он не выиграет войну, - премьер Финляндии

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Четверг 29 июня 2023 14:52
Путин ослаблен. Необходимо послать сигнал, что он не выиграет войну, - премьер Финляндии Фото: Петтери Орпо, премьер-министр Финляндии (flickr)
Автор: Сергей Пышкин

Российский диктатор Владимир Путин стал ослабленным после попытки мятежа ЧВК "Вагнера". Необходимо послать сигнал, что он не выиграет войну.

Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Накануне саммита лидеров Европейского союза в Брюсселе, премьер-министр Орпо заявил, что для него попытка мятежа ЧВК "Вагнера" в России стала неожиданностью. Он отметил необходимость внимательно наблюдать за тем, что происходит на территории страны-оккупанта, Беларуси, украинской границы и фронта.

В частности Орло пообещал постоянную поддержку Украины "столько, сколько потребуется" и призвал к усилению российских санкций.

"Мы должны послать четкий сигнал украинскому народу, что мы поддерживаем его. В то же время, это также четкий сигнал для Путина, что он не выиграет эту войну", - подытожил премьер.

Попытка мятежа Пригожина

24 июня, после обвинений основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в сторону Министерства обороны России относительно удара военными по тыловым позициям "вагнеровцев", первый заявил о намерении "разобраться с беззаконием", в частности с министром обороны России Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым.

Попытка бунта Пригожина не оказалась успешной. Впрочем, это напугало Кремль, поскольку во время похода "вагнеровцев" в Москву: пути были перекрыты, вооруженные силовики согнаны, а Путин и его элита - бежали из столицы.

Как отметил президент США Джо Байден, глава Кремля стал еще слабее после попытки мятежа.

Детальнее о попытке Пригожина и "вагнеровцев" дойти до Москвы - читайте в материале агентства.

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