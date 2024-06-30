Июнь был "горячим". В ОСУВ "Хортица" назвали потери россиян за месяц

"Июнь был слишком активным и "горячим" первым месяцем лета - как на всей линии боевого столкновения, так и в восточной оперативной операционной зоне. Думаю, самые высокие показатели будут в потерях личного состава, их будет больше - более 8 тысяч", - рассказал Волошин.

По его словам, также в статистике за месяц будет большой показатель активных боевых действий и вражеских штурмов, поскольку только за прошлую неделю было около 1000 боевых столкновений.

"Перед этим - 732, до этого - до 700. Большое количество будет уничтоженной бронетехники, артсистем, дронов. Также - тяжелых огнеметных систем, средств РСЗО и специальной техники", - отметил спикер ОСГВ "Хортица".