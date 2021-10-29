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Мер Чернігова може зірвати виконання Меморандуму про непідвищення тарифів на тепло

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Чернігів, П'ятниця 29 жовтня 2021 17:39
Мер Чернігова може зірвати виконання Меморандуму про непідвищення тарифів на тепло Фото: президент Володимир Зеленський під час Конгресу (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Чернігів може стати єдиним містом України, де міська влада підвищить ціни на тепло для населення в цьому опалювальному сезоні, не дивлячись на раніше підписаний Меморандум.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України в Одесі.

В ході засідання голови або заступники голів обласних державних адміністрацій прозвітували про те, як кожна область дотримується Меморандуму про непідвищення рівня тарифів. Згідно з меморандумом, кожна область України має лишити тарифи на опалення для населення на рівні попереднього сезону.

"В усіх областях усі голови міст виконують Меморандум по тарифах для населення, який був підписаний місяць тому. Тарифи для населення не підвищуються. Але у нас є одна ситуація у Чернігівській області: мер міста Чернігів пан Атрошенко збирається все-таки єдиним в Україні підвищити тарифи на опалення", - розказав заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

За словами голови Чернігівської ОДА В‘ячеслава Чауса, два великих теплопостачальних підприємства Чернігова вже надали міській владі свої пропозиції щодо підвищення тарифів для населення. Рішення має розглянути профільна депутатська комісія.

У відповідь Президент Володимир Зеленський попросив заступника керівника ОП Кирила Тимошенка, голову Чернігівської ОДА В'ячеслава Чауса та голову правління Нафтогазу Юрія Вітренка переконати мера Чернігова у важливості дотримання Меморандуму.

Також Зеленський звернувся до секретаря РНБО Олексія Данілова. Голова держави наголосив на необхідності напрацювання рішення, яке б захистило людей у подібних ситуаціях.

"Я хотів би попросити секретаря Ради національної безпеки та оборони нам запропонувати якесь рішення у разі, якщо ми всі один одного не почуємо. Якесь рішення, пропрацьоване з фахівцями - з міністром енергетики, з прем'єр-міністром і з головою Нафтогазу. Якесь рішення, яке буде підтримувати саме людей, незважаючи на те, в якому місті вони живуть і хто у них менеджер міста", - акцентував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 30 вересня на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад в Києві під головуванням Президента Володимира Зеленського було підписано Меморандум про непідвищення рівня тарифів. У документі були закріпленні тарифи на газ до кінця сезону: 7,4 грн за 1 куб. м для населення та 13,6 грн за 1 куб. м для бюджетних установ.

Як повідомлялося, під час цього Конгресу Володимир Зеленський підтримав будівництво нового сучасного парку в Одесі.

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