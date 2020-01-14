Чорні ящики збитого літака МАУ будуть відправлені до Франції, - Іран

Чорні ящики збитого в Ірані українського літака будуть відправлені до Франції. Про це у вівторок повідомив офіційний представник Верховного суду Ірану Голям Хосейн Ісмаїлі, повідомляє IRNA.

Крім того, французьке Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації підтвердило участь у технічній роботі з розшифровки бортових самописців.

"Прийнято рішення відправити чорний ящик у Францію, щоб прояснити всі питання", - заявив він.

Нагадаємо, у вівторок, 14 січня представник судової системи Ірану Голамхоссейн Есмаїлі заявив, що "деякі люди" були заарештовані за роль у катастрофі українського літака під Тегераном.

РБК-Україна писало, що 8 січня іранські військові двома ракетами збили літак МАУ, здійснював рейс із Тегерана в Київ. Загинули усі пасажири та екіпаж. Іранська влада заявила, що збиття літака сталося помилково, хоча спочатку спростовували цю інформацію.

Пізніше почалося розслідування масштабної авіакатастрофи. Голова групи з розслідування авіаційних пригод Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резейфар у зв'язку з розслідуванням авіакатастрофи літака МАУ відвідає Україну.