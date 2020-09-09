ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Чернівці подають в суд на Кабмін через потрапляння в "червону зону"

Автор: Игорь Литвиненко

Чернівецька міська рада подасть в суд на рішення Кабінету міністрів, згідно з яким місто потрапило в "червону зону" карантину. Також у міськраді хочуть дозволити роботу шкіл і дитячих садів.

Про це під час акції протесту під стінами Чернівецької облдержадміністрації заявив секретар міськради Василь Продан.

Він зазначив, що таким чином Чернівці долучаться до Тернополя та Івано-Франківську, які також раніше оскаржили потрапляння в "червону зону".

"Ми, як міська рада, також подаємо позов до Кабінету міністрів про скасування "червоної зони", - сказав Продан.

Популярні новини

За його словами, в п'ятницю міськрада планує ухвалити рішення, яким буде дозволена робота дитячих садків і шкіл у місті.

Нагадаємо, раніше в суд на Кабмін через зонування карантину подали Івано-Франківськ і Тернопіль.

Як повідомляло РБК-Україна, в Офісі президента зв'язали порушення карантину в регіонах "червоної зони" з наближенням місцевих виборів.

Також повідомлялося, що центральна влада планує проводити "індивідуальні бесіди" з мерами, які будуть саботувати дотримання карантину.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЧернівцікарантинСуд