Чернівці подають в суд на Кабмін через потрапляння в "червону зону"

Чернівецька міська рада подасть в суд на рішення Кабінету міністрів, згідно з яким місто потрапило в "червону зону" карантину. Також у міськраді хочуть дозволити роботу шкіл і дитячих садів.

Про це під час акції протесту під стінами Чернівецької облдержадміністрації заявив секретар міськради Василь Продан.

Він зазначив, що таким чином Чернівці долучаться до Тернополя та Івано-Франківську, які також раніше оскаржили потрапляння в "червону зону".

"Ми, як міська рада, також подаємо позов до Кабінету міністрів про скасування "червоної зони", - сказав Продан.

За його словами, в п'ятницю міськрада планує ухвалити рішення, яким буде дозволена робота дитячих садків і шкіл у місті.

Нагадаємо, раніше в суд на Кабмін через зонування карантину подали Івано-Франківськ і Тернопіль.

Як повідомляло РБК-Україна, в Офісі президента зв'язали порушення карантину в регіонах "червоної зони" з наближенням місцевих виборів.

Також повідомлялося, що центральна влада планує проводити "індивідуальні бесіди" з мерами, які будуть саботувати дотримання карантину.