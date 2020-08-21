У Чернівцях влаштували протест через посилення карантину

У Чернівцях вводять нові карантинні обмеження через внесення міста до червоної зони. У зв'язку з цим під стінами Чернівецької ОДА влаштували протест.

Про це повідомляє місцеве видання "АСС".

Фото: протест у Чернівцях (acc.cv.ua)

Протестувальники вимагають дозволити і надалі працювати дитячим садочкам, закладам харчування, підприємствам та іншим установам. Перший заступник голови Чернівецької ОДА Богдан Ковалюк під час розмови з ними назвав акцію політичною.

Зазначимо, державна комісія з ТЕБ та НС віднесла Чернівці, Кіцманський та Заставнівський райони до червоної зони карантину.

Нагадаємо, в Україні за добу госпіталізували рекордну кількість хворих на коронавірус.

Як відомо, в Україні змінили зони карантину в залежності від епідеміологічної ситуації.

До цього у Міністерстві охорони здоров'я України пояснили, які обмеження будуть у школах різних карантинних зон.

Додамо, в Україні зафіксовано новий антирекорд за випадками коронавірусу, понад 2 000 нових випадків за добу.