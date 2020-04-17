У Чернівцях помер ще один пацієнт з підозрою на COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловік 82 років перебував на кисневої терапії і мав супутні захворювання

У Чернівцях 17 квітня помер 82-річний чоловік з підозрою на коронавірус COVID-19. Про це повідомили в Чернівецькій обласній державній адміністрації в Facebook.

Повідомляється, що чоловік перебував на кисневої терапії, а також мав супутні захворювання.

"У Чернівецькій міській лікарні №1 сьогодні, 17 квітня, помер пацієнт з підозрою на COVID-19. 82-річний житель Чернівців потрапив в медичний заклад 16 квітня з пневмонією. Був на кисневої терапії. Чоловік мав також супутні захворювання", - повідомили в ОДА.

Нагадаємо, раніше вранці повідомлялося, що в Чернівецькій області зафіксували ще дві смерті пов'язані з коронавірусом COVID-19. Зокрема, померла жінка 1967 року народження з підтвердженим захворюванням, і чоловік 1955 року з підозрою на COVID-19.

Зазначимо, станом на 9:00 17 квітня в Україні коронавірус підтвердили у 4662 осіб, з них 125 летальних випадків, 246 пацієнтів одужали. За минулу добу в країні підтвердили 501 нове зараження, що стало новим антирекордом.