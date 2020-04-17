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В Черновцах умер еще один пациент с подозрением на COVID-19

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 11:30
В Черновцах умер еще один пациент с подозрением на COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчина 82 лет находился на кислородной терапии и имел сопутствующие заболевания

В Черновцах 17 апреля умер 82-летний мужчина с подозрением на коронавирус COVID-19. Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

Сообщается, что мужчина находился на кислородной терапии, а также имел сопутствующие заболевания.

"В Черновицкой городской больнице №1 сегодня, 17 апреля, умер пациент с подозрением на COVID-19. 82-летний житель Черновцов попал в медицинское учреждение 16 апреля с пневмонией. Был на кислородной терапии. Мужчина имел также сопутствующие заболевания", - сообщили в ОГА.

Напомним, ранее утром сообщалось, что в Черновицкой области зафиксировали еще две смерти связанные с коронавирусом COVID-19. В частности, умерла женщина 1967 года рождения с подтвержденным заболеванием, и мужчина 1955 года с подозрением на COVID-19.

Отметим, по состоянию на 9:00 17 апреля в Украине коронавирус подтвердили у 4662 человек, из них 125 случаев летальных, 246 пациентов выздоровели. За прошлые сутки в стране подтвердили 501 новое заражение, что стало новым антирекордом.

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