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У Чернівецькій області зафіксували ще дві смерті від коронавірусу

Новини » Коронавірус     17.04.2020 - 09:49
У Чернівецькій області зафіксували ще дві смерті від коронавірусу
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У Чернівецькій області померли чоловік та жінка

У Чернівецькій області зафіксували ще дві смерті від коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА.

Зокрема, вчора в Новоселицькій ЦРЛ померла пацієнтка 1967 року народження, хвора на коронавірус. У неї був діагноз двобічна негоспітальна пневмонія. 6 квітня хворій стало гірше, її перевели до реанімації. Вчора ввечері жінка померла.

Також у міській лікарні помер чоловік 1955 року народження з підозрою на COVID-19. Хворий госпіталізований 15 квітня, майже відразу переведений до реанімації та підключений до апарату ШВЛ. Мав супутній діагноз - гіпертонічна хвороба.

Нагадаємо, cтаном на ранок 17 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом COVID-19 зросла до 4662. За добу зафіксовано 501 новий випадок.

РБК-Україна також повідомляло, що мінімум 3 церкви і Києво-Печерська лавра стали вогнищами спалахів коронавірусу в Україні. На території Києво-Печерської лаври зафіксовано майже 100 випадків зараження коронавірусом. Серед хворих і настоятель монастиря.

Також повідомлялось про другу смерть від коронавірусу на території Києво-Печерської лаври. Померли один з ченців та архімандрит Нектарій.

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