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У Чернівцях викрили підпільну майстерню з виготовлення зброї

Новини » Суспільство     24.02.2020 - 18:03
У Чернівцях викрили підпільну майстерню з виготовлення зброї
Фото: підпільна майстерня в Чернівцях (npu.gov.ua)

Місцевий житель виготовляв і переробляв зброю у себе вдома

У Чернівцях оперативники Управління карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області припинили протизаконну діяльність 59-річного місцевого жителя, який виготовляв і переробляв зброю у підсобному приміщенні на території свого господарства. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції області.

Повідомляється, що під час санкціонованого обшуку у порушника було вилучено станки, інструменти, знаряддя для виготовлення та переробки зброї, а також предмети, схожі на зброю, запчастини до них і боєприпаси.

"Усе вилучене направлено на експертизу. Наразі проводиться досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до вказаного злочину", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили та блокували незаконний збут військових засобів ураження, нелегально переміщених з району проведення операції Об’єднаних сил.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Київській області правоохоронці заблокували незаконний канал постачання зброї на територію України.

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