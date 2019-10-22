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СБУ перекрила нелегальний канал постачання зброї в Україну

Новини » Суспільство    22.10.2019 - 18:15
СБУ перекрила нелегальний канал постачання зброї в Україну
Фото: СБУ перекрила канал постачання зброї в Україну (ssu.gov.ua)

Під час обшуків силовики виявили пістолети, гвинтівки та набої

У Київській області правоохоронці заблокували незаконний канал постачання зброї на територію України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що слідчі СБУ встановили, що менеджмент приватного підприємства, яке спеціалізується на розробці зброї, налагодив схему протиправного ввезення із-за кордону складових частин бойової автоматичної зброї.

"Для безперешкодного розмитнення товару ділки ввозили його під видом зброї нелетальної дії. Потім на потужностях підприємства ділки збирали та постачали зброю на вітчизняні ринки і за кордон під виглядом спортивної", - йдеться у повідомленні.

Під час проведення спецоперації правоохоронці вилучили на одному з митних постів Київської області партію комплектуючих для виготовлення понад 150 одиниць озброєння.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів та офісу підприємства слідчі СБУ вилучили ще понад 30 пістолетів, пістолет-кулемет, гвинтівки, підствольні гранатомети та гранати.

Також виявлено майже 3 тисячі боєприпасів до стрілецької та іншої зброї військового призначення, а також фінансову документацію, що підтверджує підписання контрактів на поставки озброєння за кордон

В рамках кримінального провадження щодо ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу тривають слідчі дії.

Фото: СБУ перекрила канал постачання зброї в Україну (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, в Луганській області вилучили два схрону зі зброєю, які раніше були обладнані бойовиками "Луганської народної республіки".

Також РБК-Україна повідомляло, що в місті Костянтинівка Донецької області виявили арсенал зброї бойовиків.

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