У Донецькій області поліція вилучила схрон боєприпасів

Фото: схрон з боєприпасами (dn.npu.gov.ua)

У сумці знаходилося 10 гранат і більше тисячі патронів

У місті Костянтинівка Донецької області, після повідомлення місцевого жителя, правоохоронці виявили схрон боєприпасів на вулиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Донецької області.

Зазначається, що вибухонебезпечний арсенал знайшов місцевий житель і повідомив про це поліцейським. Схрон знаходився на відстані близько кілометра до житлових будинків.

"Більше тисячі патронів, 10 гранат, шість тротилових шашок і детонатори знаходились в сумці, залишеної на вулиці на околиці міста. Зараз загрозу нейтралізували", - йдеться в повідомленні.

Фото: схрон з боєприпасами (dn.npu.gov.ua)

Також повідомляється, що з початку року правоохоронці Донецькій області вилучили 537 гранат, 112 одиниць вогнепальної зброї і 80 кг вибухових речовин.

Нагадаємо, у Київській області 10 вересня чоловік, якого намагалися затримати співробітники поліції, закидав їх гранатами. Він подозреваелся у вчиненні злочину, передбаченого ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження).

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 6 вересня в Київській області правоохоронці вилучили 10 предметів схожих на пістолети, частини для пістолетів, 1400 предметів схожих на патрони калібру 7х62 і 9 мм