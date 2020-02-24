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В Черновцах разоблачили подпольную мастерскую по изготовлению оружия

Новости » Общество     24.02.2020 - 18:03
В Черновцах разоблачили подпольную мастерскую по изготовлению оружия
Фото: подпольная мастерская в Черновцах (npu.gov.ua)

Местный житель изготавливал и переделывал оружие у себя дома

В Черновцах оперативники Управления уголовного розыска ГУНП в Черновицкой области пресекли противозаконную деятельность 59-летнего местного жителя, который изготавливал и перерабатывал оружие в подсобном помещении на территории своего хозяйства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции области.

Сообщается, что во время санкционированного обыска у нарушителя были изъяты станки, инструменты, приспособления для изготовления и переделки оружия, а также предметы, похожие на оружие, запчасти и боеприпасы.

"Все изъятое направлено на экспертизу. Сейчас проводится досудебное расследование. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к указанному преступлению", - говорится в сообщении.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили и блокировали незаконный сбыт военных средств поражения, нелегально перемещенных из района проведения операции Объединенных сил.

РБК-Украина сообщало, что в Киевской области правоохранители заблокировали незаконный канал поставки оружия на территорию Украины.

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