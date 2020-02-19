В Одесі блокували нелегальний продаж зброї із зони ООС

Ілюстративне фото (УНІАН)

Чоловік організував нелегальне переправлення на територію регіону зброї та боєприпасів із зони ООС

В Одесі правоохоронці викрили та блокували незаконний збут військових засобів ураження, нелегально переміщених з району проведення операції Об’єднаних сил. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Служби безпеки України.

За попередньою версією слідства, житель обласного центру організував нелегальне переправлення на територію регіону зброї та боєприпасів з району проведення ООС. Засоби ураження для продажу фігурант отримував від своїх спільників через сервіси поштового зв’язку. Також ділок переробляв застарілі зразки зброї для приведення їх у бойовий стан. Товар він пропонував клієнтам, яких знаходив на спеціалізованих форумах в інтернеті.

Фото: місце затримання (СБУ)

"Фігуранта справи затримали поблизу одного з поштових відділень Одеси після отримання ним відправлення з понад 200 набоями до вогнепальної зброї, а також запалами до ручних гранат. Під час обшуку за місцем проживання "зброяра" співробітники СБУ виявили 2 мінометні міни різного калібру, 4 автомати системи Калашникова, протипіхотну міну, 15 гранат різних типів та 8 пістолетів. Також вилучено перероблену гвинтівку Мосіна, тубус від гранатомета РПГ, магазини для стрілецької зброї, пристрій і приладдя для виготовлення набоїв та різні складові частини до вогнепальної зброї. Виявлені засоби ураження та інші предмети передано на експертизу", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконної діяльності.

Нагадаємо, у Київській області правоохоронці заблокували незаконний канал постачання зброї на територію України.