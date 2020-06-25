У Чернівцях оцінили збитки від паводку

На засіданні міської комісії з питань надзвичайних ситуації у Чернівцях підрахували вже 8 млн гривень збитків від паводку. У місті затопило ринки, вулиці та будинки.

Про це повідомили у пресслужбі міськради.

В результаті паводку підтоплено Калинівський ринок та деякі приватні ринки. А також будинки у районі вулиць Ізмайлівської, Козятинської, Гайової, Ямпільської, Селезнівської та пров. Рокитнянського, розмито ділянки автомобільних доріг.

Замулено частково річки Кися, Мольниця, Клокучка, Потіт, Мошків. Зокрема, значних збитків зазнала водопровідна насосна станція "Біла" в Кіцманському районі.

Через це подачу води у систему водопостачання Чернівців з Прутського водозабору зупинено.

Нагадаємо, вчора рівень води у річці Прут в межах міста Чернівці перейшов критичну позначку.

Крім того, рівень води у річці Прут перевищив 6 метрів, у зв'язку з чим в Чернівецькій області вже затопило декілька сіл.

Раніше повідомлялось, що у західні області відправили Нацгвардію і авіацію МВС.