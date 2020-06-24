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Паводок в Чернівцях: рівень води у річці перевищив 6 метрів

Новини » Надзвичайні події     24.06.2020 - 14:39
Паводок в Чернівцях: рівень води у річці перевищив 6 метрів
Фото: паводок в Чернівцях (facebook.com/cvODA)

Села Стрілецький Кут та Ревно затопило

У Чернівцях почався сильний паводок у зв'язку з тим, що рівень води у річці Прут перевищив 6 метрів. В області вже затопило декілька сіл.

Про це повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА.

За даними голови ОДА, о 13:30 рівень води в річці склав 6,02 метри, а через півгодини вже 6,11 метрів.

Стихія завдала величезної шкоди жителям сіл Ревне та Стрілецький Кут Кіцманського району

Опубліковано Сергій Осачук Середа, 24 червня 2020 р.

Крім того, в селі Тарасівці Новоселицького району рівень води сягав 7,5 метрів о 12:00, а в селі Дубівці о 13:00 Прут піднявся аж до 8,7 метрів.

Раніше очікувалось максимальне проходження води у річці Прут з рівнем 6 метрів.

Повідомляється, що у селах Стрілецький Кут та Ревно Кіцманського району підтоплено 255 будинків та подвір’їв. У зв'язку з цим було підселено 14 осіб.

Фото: паводок в Чернівцях (facebook.com/cvODA)

Крім того, пошкоджено електромережі та відключено газопостачання.

Нагадаємо, сьогодні в Чернівцях затопило вулиці, комунальне підприємство міста "Калинівський ринок" та приватний ринок. В ОДА сказали, що у разі необхідності, можна телефонувати на "гарячу лінію" за номером +30989362550.

Зазначимо, через негоду на заході України без газу залишилися 10 тисяч осіб.

Раніше повідомлялось, що пік негоди в Івано-Франківській області, яка супроводжується повенями і зсувами, очікується сьогодні.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України паводок
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