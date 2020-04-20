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У Києві затримали чоловіка, який стріляв в перехожих

Новини » Надзвичайні події     20.04.2020 - 14:33
У Києві затримали чоловіка, який стріляв в перехожих
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Силовики відкрили кримінальне провадження

У столиці поліцейські затримали киянина, який стріляв в перехожих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Повідомляється, що в результаті інциденту ніхто не постраждав. За фактом хуліганства поліція відкрила кримінальне провадження.

"До Солом'янського управління поліції звернулася мешканка столиці та повідомила про те, що на вулиці Академіка Стражеска чутні постріли. За вказаною адресою негайно виїхали патрульні поліцейські. У ході проведення слідчих дій правоохоронці дізналися, що з вікна третього поверху стріляв чоловік, який проживає в одній з квартир", - йдеться в повідомленні.

Чоловік відмовився добровільно впускати у квартиру поліцію. Вони потрапили туди за підтримки співробітників полку поліції особливого призначення №1, де під час проведення обшуку виявили травматичний пістолет.

"Щоб приховати свою причетність до події, правопорушник закопав зброю в вазон з рослинами. Надалі пістолет, а також три стріляні гільзи з-під гумових куль, які знайшли біля під'їзду будинку, експерти вилучили та направили на проведення балістичної експертизи", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що 41-річний затриманий раніше відбував покарання за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Силовики відкрили справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Порушнику загрожує до семи років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше в Одесі невідомий чоловік почав стріляти в іноземця. В результаті 46-річний громадянин Азербайджану отримав вогнепальне поранення в ногу. Сам злочинець зник після кількох пострілів у бік іноземця.

Також РБК-Україна писало, що у Вінницькій області чоловік влаштував стрілянину і поранив чотирьох спецназівців, 52-річний чоловік поводився неадекватно, розмахував зброєю і погрожував її застосувати. На місце виїхала слідчо-оперативна група.

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