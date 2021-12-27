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У Чернівцях з лютого може зрости вартість проїзду: на скільки

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Чернівці, Понеділок 27 грудня 2021 11:07
У Чернівцях з лютого може зрости вартість проїзду: на скільки Фото: у Чернівцях хочуть підняти вартість проїзду (facebook.com/ChernivtsiRealities)
Автор: Дмитро Левицький

У Чернівцях з 1 лютого може здорожчати проїзд у міських маршрутках. Відповідну пропозицію вже внесли до міської ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Молодий буковинець".

Як йдеться в тексті проекту рішення, з 1 лютого вартість проїзду в чернівецьких маршрутках має зрости до 9 гривень. Сьогодні проїзд в міському транспорті коштує 7 гривень.

Заступник міського голови Ігор Крохмаль пояснював, що сьогоднішня вартість проїзду - це тимчасовий тариф. А тариф по 9 гривень він називав економічно обгрунтованим, та зазначав, що така ціна буде постійною.

Нагадаємо, підвищити вартість проїзду в наступному році планує Запоріжжя.

Наступного року ціна на проїзд у транспорті може зрости і в Києві.

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