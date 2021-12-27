В Черновцах с февраля может вырасти стоимость проезда: на сколько
Фото: в Черновцах хотят поднять стоимость проезда (facebook.com/ChernivtsiRealities)
В Черновцах с 1 февраля может подорожать проезд в городских маршрутках. Соответствующее предложение уже внесли в городской совет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Молодой буковинец".
Как говорится в тексте проекта решения, с 1 февраля стоимость проезда в черновицких маршрутках должна вырасти до 9 гривен. Сегодня проезд в городском транспорте стоит 7 гривен.
Заместитель городского головы Игорь Крохмаль объяснял, что сегодняшняя стоимость проезда - это временный тариф. А тариф по 9 гривен он называл экономически обоснованным, и отмечал, что такая цена будет постоянной.
Напомним, повысить стоимость проезда в следующем году планирует Запорожье.
В следующем году цена на проезд в транспорте может вырасти и в Киеве.