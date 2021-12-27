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В Запоріжжі планують підняти ціни на проїзд: скільки доведеться платити

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Запоріжжя, Понеділок 27 грудня 2021 09:00
В Запоріжжі планують підняти ціни на проїзд: скільки доведеться платити Фото: у Запоріжжі хочуть підняти тариф на проїзд (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Запорізька міська рада може після новорічних свят підняти ціни на проїзд в громадському транспорті. Така пропозиція з'явилася на сайті міської ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Індустріалка".

Як повідомляє видання, ціни на проїзд в транспорті будуть коливатися залежно від маршруту. Загалом вартість проїзду в запорізьких маршрутках виросте з 8 до 12 гривень. На маршруті в Хортицький район ціна виросте до 14 гривень.

Ціни на проїзд в автобусах, тролейбусах та трамваях взагалі планують урівняти. Проїзд у цих видах транспорту буде коштувати 10 гривень.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, які документи потрібні для проїзду в громадському транспорті під час дії карантину.

Крім того, РБК-Україна розповідало, які тарифи для українців зростуть у 2022 році.

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