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У Київській обл. загорілась складська будівля Нової Пошти

Новини » Надзвичайні події    06.04.2019 - 16:45
У Київській обл. загорілась складська будівля Нової Пошти
Ілюстративне фото (cv.dsns.gov.ua)

Пожежа трапилась о 14:04 на площі в 450 квадратних метрів

У Київській області в селі Калинівка Василівського району сталась пожежа складської одноповерхової будівлі "Нової пошти". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що загоряння сталося 6 квітня 2019 о 14:04 на площі в 450 квадратних метрів. 

"Загрози розповсюдження пожежі немає. Попередньо жертв та постраждалих немає", - повідомили рятувальники.

Пожежа була локалізована на площі в 350 квадратних метрів о 15:25. До гасіння було залучено 14 чолові особового складу, а також 5 одиниць спецтехніки.

В "Новій пошті" заявили, що спалах відбувся поруч з відділенням, але вогонь перекинувся на складське приміщення.

"Частина посилок і вантажів вдалося врятувати ... На даний момент на місці працюють пожежники. Ми компенсуємо всі посилки, які постраждали", - заявили в Новій Пошті.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві горіла багатоповерхівка, є жертви. Під час ліквідації пожежі в квартирі багатоповерхівки у Шевченківському районі у 9-поверховому житловому будинку на вул. Авіаконструктора І. Сікорського, 6 (Танкова) загинув чоловік.

Нагадаємо, що в Дніпропетровській обл. в пожежі загинуло 3 людини. Рятувальники повідомили, що на місці пожежі виявлено тіла 3-х осіб, з них 2 дитини (батько 1973 року народження, хлопчик 2011 року народження та дівчинка 2009 року народження) та постраждало 3 особи, з них 1 дитина (мати 1982 року народження, бабуся 1960 року народження, хлопчик 2017 року народження)

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