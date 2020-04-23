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У Чернівецькій області зафіксували збільшення кількості смертей від коронавірусу

Новини » Коронавірус     23.04.2020 - 15:29
У Чернівецькій області зафіксували збільшення кількості смертей від коронавірусу
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Усі недужі мали важкі форми пневмонії

У Чернівецькій області за останню добу від коронавірусу померли четверо пацієнтів. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА.

Зокрема, двоє людей померли у обласній клінічній лікарні та двоє - у Новоселицькій ЦРЛ. Усі недужі мали важкі форми пневмонії.

Вчора повідомлялося, що в Чернівецькій області померли від коронавірусу два медика.

Нагадаємо, вчені спрогнозували активність поширення коронавірусної хвороби на території України та підготували чотири сценарії до березня 2021 року.

РБК-Україна писало, що сьогодні в Україні встановили новий антирекорд по кількості заражених коронавірусом. Так, станом на 9:00 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 504 пацієнти одужали.

Також у МОЗ заявили, що причиною спалаху коронавірусу в Україні стали порушення карантину під час вербного тижня та на Великодень.

Раніше повідомлялось, що в Україні буде два піки коронавірусу після великодніх та травневих свят. У зв'язку з цим, у країні продовжили карантин до 11 травня. Разом з тим, можуть зняти заборону на роботу парків, музеїв, бібліотек. Президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні ще немає хвилі захворюваності, і треба бути обережними у зв'язку з пасхальними і травневими святами.

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