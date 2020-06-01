У Чернівецькій області зафіксували повторне зараження коронавірусом

Лікар-анестезіолог міської лікарні №1 у Чернівцях Анна Рибарчук повідомила, що повторно захворіла на COVID-19. ІФА-тестування не виявило у неї антитіл до коронавірусу.

Про це вона сказала в коментарі "Суспільному".

Як зазначається, у Рибарчук легка форма пневмонії. Вона лікується амбулаторно вдома.

За її словами, після першого інфікування вона отримала два негативних результати лабораторних тестів. Водночас ІФА-тестування не виявило у неї антитіл до коронавірусу.

"Лікар повернулася до роботи в червоній зоні міської лікарні. Приблизно тиждень тому їй стало погано, а результат тесту на COVID-19 мав знову позитивний результат. Зараз Анна Рибарчук з легкою формою пневмонії лікується вдома", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, у Всесвітньої організації охорони здоров'я немає ніяких доказів того, що люди, які перехворіли COVID-19, мають антитіла, які захищають їх від повторного зараження вірусом.

Раніше глава ВООЗ заявив, що менш як 10% населення більшої частини країн світу мають антитіла до коронавірусу.

Нагадаємо, ІФА-тестування в Україні, яке виявляє рівень антитіл до коронавірусу в організмі людини, почали проводити минулого тижня.