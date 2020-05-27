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В Україні почалося тестування на антитіла до коронавірусу

Новини » Коронавірус     27.05.2020 - 18:45
В Україні почалося тестування на антитіла до коронавірусу
Фото: лабораторний тест (freepik.com)

Лабораторії провели вже понад 1300 тестів

У семи областях України та Києві почалося тестування на антитіла до коронавірусу методом імуно-ферментного аналізу (ІФА). Станом на сьогодні в країні проведено понад 1300 таких тестів.

Про це повідомив Центр громадського здоров'я у своєму Telegram-каналі.

За даними ЦГЗ, наразі тестування на антитіла до коронавірусу проводяться у Вінницькій, Донецькій, Закарпатській, Київській, Луганській, Харківській та Херсонській областях, а також у Києві.

Загалом українські лабораторні центри вже здійснили 1 355 тестів методом ІФА.

Зазначимо, тестування методом ІФА проводяться для визначення імуноглобулінів M і G в організмі людини, які свідчать про перебіг захворювання. Тестування дозволяє встановити, йде гострий процес захворювання чи людина перехворіла, або інфікована та має антитіла.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові почали проводити тести на антитіла до коронавірусу методом ІФА.

Також РБК-Україна писало, що тестування методом ІФА будуть обов'язково проводити людям із групи ризику до коронавірусу.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України тестированиеАнтитілаКоронавірус
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