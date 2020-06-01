Врач в Черновцах повторно заразилась коронавирусом

Врач-анестезиолог городской больницы №1 в Черновцах Анна Рибарчук сообщила, что повторно заболела COVID-19. ИФА-тестирование не выявило у нее антител к коронавирусу.

Об этом она сказала в комментарии "Суспульному".

Как отмечается, у Рибарчук легкая форма пневмонии. Она лечится амбулаторно дома.

По ее словам, после первого инфицирования она получила два отрицательных результаты лабораторных тестов. В то же время ИФА-тестирование не выявило у нее антител к коронавирусу.

"Врач вернулась к работе в красной зоне городской больницы. Примерно неделю назад ей стало плохо, а результат теста на COVID-19 имел снова положительный результат. Сейчас Анна Рибарчук с легкой формой пневмонии лечится дома", - говорится в сообщении.

Врач также прокомментировала ход болезни в своем профиле в Facebook.

"Сегодня 7 день пневмонии и "по второму кругу" положительного ПЦР на COVID-19. Объяснение у меня одно - без антител в крови. После первого эпизода болезни "вылетела" снова на работу... Как-то так!", - проинформировала она.

Как писало РБК-Украина, у Всемирной организации здравоохранения нет никаких доказательств того, что люди, переболевшие COVID-19, имеют антитела, которые защищают их от повторного заражения вирусом.

Ранее глава ВОЗ заявил, что менее 10% населения большей части стран мира имеют антитела к коронавирусу.

Напомним, ИФА-тестирование в Украине, которое выявляет уровень антител к коронавирусу в организме человека, начали проводить на прошлой неделе.