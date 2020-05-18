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Більшість населення світу залишається схильним до коронавірусу, - ВООЗ

Новини » Коронавірус     18.05.2020 - 16:53
Більшість населення світу залишається схильним до коронавірусу, - ВООЗ
Фото: Тедрос Адханом Гебреесус (who.int)

Пропорція населення з антитілами в крові становить менше 20%, а в більшості країн - менше 10%

Менш як 10% населення більшої частини країн світу мають антитіла до коронавірусу. За словами глави Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедроса Адханома Гебреесуса, більшість людей, як і раніше, може підхопити інфекцію.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив у понеділок на відкритті 73 щорічної сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я.

"Серологічні дослідження малюють цілком чітку картину. Навіть у найбільш постраждалих країнах пропорція населення з антитілами в крові становить менш як 20%, а в більшості країн - менш як 10%. Іншими словами, більшість населення світу залишається схильним до даного вірусу... Ризик залишається дуже високим, а попереду у нас дуже довгий шлях", - сказав глава ВООЗ.

Також Гебреесус заявив, що найближчим часом буде проведена незалежна оцінка глобальної реакції на коронавірус. Китай підтримав такий огляд.

Як писало РБК-Україна, на цій сесії канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що країнам потрібно працювати разом для подолання пандемії коронавірусу. За її словами, так вдасться впоратися з нею швидше.

Нагадаємо, раніше американська компанія заявила про успішні випробування вакцини від коронавірусу. У компанії заявили, що розроблювана ними вакцина виробляє антитіла проти COVID-19.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України ВООЗКоронавірус
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