У Чернівецькій області померла ще одна пацієнтка з підозрою на коронавірус

Ще одна пацієнтка з підозрою на коронавірус померла в Чернівецькій області, її госпіталізували напередодні з пневмонією. Про це йдеться в повідомленні Чернівецької ОДА у Facebook.

Повідомляється, що померла пацієнтка Сторожинецької центральної районної лікарні, у якій була підозра на COVID-19.

"75-річну жінку з села Їжівці госпіталізували вчора, 11 квітня. У хворої була пневмонія. Висловлюємо співчуття рідним і близьким померлої", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за останніми даними, на 12 квітня у Чернівецькій області зафіксовано понад 430 випадків зараження коронавірусом. При цьому більше 20 пацієнтів вже одужали.

Наступним регіоном за кількістю хворих йде Київ, де на сьогодні зареєстрували 419 випадків зараження. За останню добу COVID-19 виявили у 20 киян, серед хворих виявився один медичний працівник. До лікарень госпіталізували ще чотирьох пацієнтів, решта з виявлених лікуються вдома під контролем лікарів. Крім того, сьогодні була опублікована свіжа карта поширення коронавірусу в Києві.