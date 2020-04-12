В Черновицкой области умерла еще одна пациентка с подозрением на коронавирус

Еще одна пациентка с подозрением на коронавирус умерла в Черновицкой области, ее госпитализировали накануне с пневмонией. Об этом говорится в сообщении Черновицкой ОГА в Facebook.

Сообщается, что умерла пациентка Сторожинецкой центральной районной больнице, у которой было подозрение на COVID-19.

"75-летнюю женщину из села Иживцы госпитализировали вчера, 11 апреля. У больной была пневмония. Выражаем соболезнования родным и близким умершей", - говорится в сообщении.

Напомним, по последним данным, на 12 апреля в Черновицкой области зафиксировано более 430 случаев заражения коронавирусом. При этом более 20 пациентов уже выздоровели.

Следующим регионом по количеству заболевших идет Киев, где на сегодня зарегистрировали 419 случаев заражения. За последние сутки COVID-19 выявили у 20 киевлян, среди заболевших оказался один медицинский работник. В больницы госпитализировали еще четырех пациентов, остальные из выявленных лечатся дома под контролем врачей. Кроме того, сегодня была опубликована свежая карта распространения коронавируса в Киеве.