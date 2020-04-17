У Чернівецькій області помер 37-річний пацієнт з підозрою на COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловік зі вчора перебував у реанімації з двобічною пневмонією

В Чернівецькій області помер 37-річний пацієнт з підозрою на коронавірус COVID-19. Про це повідомили в Чернівецькій обласній державній адміністрації в Facebook.

Повідомляється, що чоловік з учорашнього дня перебував у реанімації з двобічною пневмонією.

"До Глибоцької центральної районної лікарні помер пацієнт з підозрою на COVID-19. Чоловік 1983 року народження із села Волоки Глибоцького району захворів 9 квітня. В лікарні був госпіталізований 13 квітня. Вчора стан хворого погіршився, його перевели в реанімаційне відділення. Мав гостру двосторонню пневмонію", - повідомили в ОДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Чернівецькій області у важкому стані перебуває 41 пацієнт з коронавірусом або підозрою. На штучній вентиляції легень знаходяться 10 пацієнтів, 22 - в реанімації.

Також вранці повідомлялося ще про трьох летальних випадках у Чернівецькій області серед пацієнтів - у одного коронавірус був підтверджений, двоє були госпіталізовані з підозрою.

Зазначимо, за минулу добу в Україні зафіксували 9 смертей від коронавірусу. Всього в країні померли 125 пацієнтів з COVID-19.

За станом на ранок 17 квітня в Україні коронавірус підтвердили у 4662 людина. За минулу добу в країні підтвердили 501 нове зараження, що стало новим антирекордом.