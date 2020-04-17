ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Чернівецькій області помер 37-річний пацієнт з підозрою на COVID-19

Новини » Коронавірус     17.04.2020 - 15:52
У Чернівецькій області помер 37-річний пацієнт з підозрою на COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловік зі вчора перебував у реанімації з двобічною пневмонією

В Чернівецькій області помер 37-річний пацієнт з підозрою на коронавірус COVID-19. Про це повідомили в Чернівецькій обласній державній адміністрації в Facebook.

Повідомляється, що чоловік з учорашнього дня перебував у реанімації з двобічною пневмонією.

"До Глибоцької центральної районної лікарні помер пацієнт з підозрою на COVID-19. Чоловік 1983 року народження із села Волоки Глибоцького району захворів 9 квітня. В лікарні був госпіталізований 13 квітня. Вчора стан хворого погіршився, його перевели в реанімаційне відділення. Мав гостру двосторонню пневмонію", - повідомили в ОДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Чернівецькій області у важкому стані перебуває 41 пацієнт з коронавірусом або підозрою. На штучній вентиляції легень знаходяться 10 пацієнтів, 22 - в реанімації.

Також вранці повідомлялося ще про трьох летальних випадках у Чернівецькій області серед пацієнтів - у одного коронавірус був підтверджений, двоє були госпіталізовані з підозрою.

Зазначимо, за минулу добу в Україні зафіксували 9 смертей від коронавірусу. Всього в країні померли 125 пацієнтів з COVID-19.

За станом на ранок 17 квітня в Україні коронавірус підтвердили у 4662 людина. За минулу добу в країні підтвердили 501 нове зараження, що стало новим антирекордом.

У Дніпропетровській області коронавірусом заразились ще 5 осіб У Луцьку семеро медиків одужали від COVID-19
Новини України преступленияЧерновицкая областьКоронавірус
News
On Top