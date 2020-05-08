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За добу смертельні випадки від коронавірусу зафіксували у 13 областях

Новини » Коронавірус     08.05.2020 - 10:34
За добу смертельні випадки від коронавірусу зафіксували у 13 областях
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільше людей померло у Чернівецькій області - як за добу, так і загалом

За минулу добу в Україні зареєстрували рекордну кількість смертей від коронавірусу - 21, найбільше людей померло у Чернівецькій області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані системи моніторингу поширення коронавірусу апарату РНБО.

З початку епідемії пікову кількість смертей було зафіксовано кілька разів: 17 квітня - 16 випадків, 19 квітня - 18 випадків, 29 квітня - 17 випадків. Сьогодні в Україні зареєстрували 21 летальний випадок від коронавірусу.За добу смертельні випадки від коронавірусу зафіксували у 13 областях

Найбільше людей померло у Чернівецькій області - як за добу, так і загалом. Всього 8 травня смертельні випадки зареєстрували у 13 регіонах:

  • Чернівецька область - 67 загинуло (+5 за добу);
  • Івано-Франківська область - 60 загинуло (+1 за добу);
  • Київ - 32 загинуло (+3 за добу);
  • Київська область - 20 загинуло (+1 за добу);
  • Львівська область - 18 загинуло (+1 за добу);
  • Рівненська область - 14 загинуло (+2 за добу);
  • Закарпатська область - 14 загинуло (+1 за добу);
  • Черкаська область - 11 загинуло (+1 за добу);
  • Харківська область - 11 загинуло (+1 за добу);
  • Волинська область - 10 загинуло (+1 за добу);
  • Запорізька область - 7 загинуло (+2 за добу);
  • Дніпропетровська область - 5 загинуло (+1 за добу);
  • Одеська область - 5 загинуло (+1 за добу).

Напередодні у Одеській області зафіксували п’яту смерть від коронавірусу. 7 травня, вдень померла 60-річна мешканка села Липецьке Подільського району, яка була доставлена в міську лікарню Подільського у важкому стані тиждень тому. У неї була зайва вага.

За даними британських вчених, ожиріння стало найбільш значущим чинником для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, за ним слідували куріння і повільна ходьба. При цьому ожиріння подвоювало ризик потрапляння до лікарні.

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