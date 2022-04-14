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На території Чернівецької області змінили час комендантської години

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Чернівецька область, Четвер 14 квітня 2022 19:58
На території Чернівецької області змінили час комендантської години У Чернівецькій області змінили час комендантської години (t.me.UA_National_Police)
Автор: Тетяна Самарук

Голова Чернівецької ОВА Сергій Осачук повідомив, що в області змінили час комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови у Facebook.

У Чернівецькій області з 14 квітня комендантська година діятиме з 23:00 до 05:00.

Повідомляється, що у цей період рух вулицями населених пунктів для цивільного населення заборонено.

"Вільно пересуватися під час комендантської години дозволено лише службам порятунку, військовим, представникам органів правопорядку та безпеки", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що окупанти обстріляли Чернігівську область. Окупанти застосували ракету "Точка У".

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