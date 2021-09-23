В Чернівецькій області знову провал ґрунту під колією: УЗ попереджує про затримку поїздів

Сталося повторне просідання земполотна під колією на перегоні Новоселиця - Мамалига. Його зафіксували вночі 23 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ .

Задля безпеки пасажирів поїзд №118/117 Чернігів - Чернівці спрямовано до кінцевої станції об'їзним шляхом, через Тернопіль та Заліщики. При цьому поїзд не робить зупинок на станціях.

Поїзд №118/117 Чернігів - Чернівці прибуде до Чернівців орієнтовно о 10:15. Час затримки близько 2 годин.

"Надалі й до стабілізації ситуації зі станом земполотна відправка рейсу з обох кінцевих станцій відбуватиметься за розкладом. Але через об’їзд час поїзда в дорозі збільшиться орієнтовно на 2 години", - повідомили в УЗ.