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В Черновицкой области снова провал грунта под путями: УЗ предупреждает о задержке поездов

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Четверг 23 сентября 2021 09:07
В Черновицкой области снова провал грунта под путями: УЗ предупреждает о задержке поездов Фото: УЗ сообщила о задержке поездов (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Инна Собора

Произошло повторное проседание земполотна под колеей на перегоне Новоселица - Мамалыга. Его зафиксировали ночью 23 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Для безопасности пассажиров поезд №118/117 Чернигов - Черновцы направлен к конечной станции объездным путем, через Тернополь и Залещики. При этом поезд не делает остановок на станциях.

Поезд №118/117 Чернигов - Черновцы прибудет в Черновцы ориентировочно в 10:15. Время задержки около 2 часов.

"В дальнейшем и до стабилизации ситуации с состоянием земполотна отправка рейса с обеих конечных станций будет происходить по расписанию. Но из-за объезда время поезда в пути увеличится ориентировочно на 2 часа", - сообщили в УЗ.

Напомним, 19 сентября в районе карстовых пещер на перегоне Новоселица-Мамалыга из-за подмыва почвы произошел провал в земляном полотне. В результате поезд №118 запустили в объезд - через станции Залещики и Тернополь.

21 сентября УЗ сообщила, что железнодорожники ликвидировали карстовый провал, а движение поездов по указанному участку восстановили.

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