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УЗ ліквідувала провал у Чернівецькій області: сьогодні поновлюється рух поїздів

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Київ, Вівторок 21 вересня 2021 18:17
УЗ ліквідувала провал у Чернівецькій області: сьогодні поновлюється рух поїздів Фото :УЗ ліквідувала провал грунту на шляхах в Чернівецькій області (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Залізничники ліквідували карстовий провал, що утворив на коліях у Чернівецькій області. Рух поїздів на цій ділянці буде сьогодні відновлено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Зазначається, що роботи з відновлення залізничних колій на ділянці між станціями мамалига та Чернівці завершені.

"Сьогодні поїзд №118 Чернівці - Чернігів курсуватиме за звичним маршрутом",- уточнили в УЗ.

На першому етапі поїзди проходитимуть ділянку з обмеженою швидкістю - 25 кілометрів на годину.

Пресслужба "Укрзалізниці" опублікувала відео прогону тестового поїзда по відремонтованій ділянці.

Закінчуємо день гарними новинами! Роботи з відновлення залізничних колій на дільниці Новоселиця-Мамалига завершено. Сьогодні поїзд №118 Чернівці — Чернігів буде курсувати за звичним маршрутом. На відео — прогін тестового поїзда дільницею Новоселиця — Мамалига. Для безпеки пасажирів поїзди опору курсуватимуть на дільниці Новоселиця — Мамалига з обмеженою швидкістю — 25 км/год. Нагадаємо, що тиждень, 19 вересня, у районі карстових печер на перегоні Новоселиця — Мамалига через підмив грунту стався провал у земляному полотні. Ліквідувати наслідки провалу вдалось за дві доби. # Укрзалізниця #УЗ #залізниця #поїзд

Posted by Укрзалізниця-Ukrzaliznytsia on Tuesday, September 21, 2021

Нагадаємо, 19 вересня в районі карстових печер на перегоні Новоселиця - Мамалига через підмив ґрунту стався провал у земляному полотні. В результаті поїзд №118 запустили в об'їзд - через станції Заліщики та Тернопіль.

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