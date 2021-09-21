УЗ ліквідувала провал у Чернівецькій області: сьогодні поновлюється рух поїздів

Закінчуємо день гарними новинами! Роботи з відновлення залізничних колій на дільниці Новоселиця-Мамалига завершено. Сьогодні поїзд №118 Чернівці — Чернігів буде курсувати за звичним маршрутом. На відео — прогін тестового поїзда дільницею Новоселиця — Мамалига. Для безпеки пасажирів поїзди опору курсуватимуть на дільниці Новоселиця — Мамалига з обмеженою швидкістю — 25 км/год. Нагадаємо, що тиждень, 19 вересня, у районі карстових печер на перегоні Новоселиця — Мамалига через підмив грунту стався провал у земляному полотні. Ліквідувати наслідки провалу вдалось за дві доби. # Укрзалізниця #УЗ #залізниця #поїзд