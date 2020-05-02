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В Чернівецькій області підтвердили 73 нових випадків коронавіруса

Новини » Коронавірус     02.05.2020 - 23:22
В Чернівецькій області підтвердили 73 нових випадків коронавіруса
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

31 із них - у Чернівцях

У суботу, 2 травня, у Чернівецькій області лабораторно підтверджено ще 73 нових випадки зараження коронавірусом, 31 із них - у Чернівцях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернівецької ОДА Сергія Осачука у Facebook.

Загалом сьогодні було здійснено 376 ПЛР-досліджень. За останню добу госпіталізовано 41 людину. Ще 9 жителів області сьогодні одужали від COVID-19.

Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 1818 осіб.

Нагадаємо, станом на ранок 2 квітня, в Україні кількість тих, що заразилися вірусом COVID-19 перевищила 11 тисяч осіб. Було 11411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 279 летальних, 1498 пацієнтів одужали.

РБК-Україна писало, що за весь час пандемії в Україні, на коронавірус захворіла 771 дитина, а також 2 250 медпрацівників.

Раніше повідомлялося, що міста України починають пом'якшувати карантин, який в країні ввели 12 березня у зв'язку з поширенням коронавірусу. Зокрема, влада Житомира, Дніпра та Черкас вирішила послабити обмеження, дозволивши відкрити ринки, перукарні та непродовольчі магазини.

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